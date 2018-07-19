بالصور.. انطلاق نيسان جي تي آر 50 في مهرجان جودوود

اميرة خالد(صدى):

ظهرت في مهرجان جودوود عشرات السيارات المميزة الجديدة والنادرة ومن بين هذه السيارات المثيرة قدمت نيسان نسخة GT-R50 المعاد تصميمها من قبل Italdesign.

وقد صممت السيارة للاحتفال بالذكرى الخمسين للموديل الذي بدأ انتاجه في 1969 وهي سيارة محدودة الانتاج ستقوم نيسان بتصنيعها في المستقبل القريب بواقع 50 نسخة فقط بسعر مليون و50 ألف دولار .

وتعتمد السيارة على نسخة نيسمو من GT-R والتي يبلغ سعرها 200 ألف دولار, والفارق الكبير في السعر يوفر لنا محرك VR38DETT سعة 3.8 لتر بقوة 711 حصان بزيادة كبيرة عن النسخة الأساسية من نيسمو البالغة قوتها 592 حصان. كما تم تطوير التعليق في السيارة الجديدة مع مكابح بريمبو أمامية ومكابح خلفية من 4 مكابس.

ويمكن رؤية لمسات تصميم Italdesing في السيارة والتغييرات البسيطة في جسم السيارة يجعلها أكثر شراسة وبخط سقف أقل في الارتفاع بواقع 54 مم عن النسخة الاصلية مع لمسات ذهبية تستخدم حول جسم السيارة. ولكن هل تستحق هذه الاضافات البسيطة 4 أضعاف سعر السيارة الأصلية ؟!!