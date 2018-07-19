عادل عزت: فسخ عقد حقوق النقل التليفزيوني مع MBC .. وتسديد 50% من الديون

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، الشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، ومتابعته لأعماله فقد شهدت الفترة الماضية دفعة قوية، حقق من خلالها الاتحاد نجاحات ملموسة.

وأضاف في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، اليوم الخميس، أن النجاحات التي قام بها الاتحاد تمثلت في التصدي لمعالجة العديد من الاشكالات التي كانت تهدد مسيرة الكرة السعودية لاسيما فيما يتعلق بمديونيات الأندية الداخلية والخارجية.

كما شملت النجاحات، الإسهام في الرقي بمستوى المسابقات، وخصوصاً الدوري السعودي للمحترفين الذي شهد رفع عدد الأندية المشاركة فيه إلى 16 نادياً، وزيادة إيراداته المالية، ورفع قيمته الفنية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل فيه.

بالإضافة إلى تطوير كافة المسابقات وعلى مستوى جميع الفئات، وفي مقدمتها دوري الدرجة الأولى الذي حظي بشرف تسميته دوري الأمير محمد بن سلمان، وهو ما عزز لدينا الدافعية للعمل على مواكبة الدوري للاسم الكبير الذي بات يحمله.

وتمثلت النجاحات في رفع مداخيل الأندية عبر توسيع نطاقات إيراداتها، وتسديد ما نسبته 50٪ من ديون الاتحاد خلال العام المالي السابق.

وأعلن رئيس الاتحاد، أنه تم أخذ الموافقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم، على فسخ عقد حقوق النقل التلفزيوني مع مجموعة mbc.

كما أعلن أنه تمت الموافقة على إبرام عقد Stc للنقل التلفزيوني والرعايات التسويقيي، وإبرام عقد التحالف للإنتاج.