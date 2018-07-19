سفارة المملكة بالقاهرة تكشف ملابسات قضية عبدالرحمن الغامدي

عادل الحربي (صدى):

كشفت سفارة المملكة بالقاهرة ملابسات قضية المواطن السعودي عبدالرحمن مبارك علي الغامدي الصادر بحقه حكم قضائي.

وأوضح الحساب الرسمي لسفارة المملكة لدى مصر في تغريدة عبر تويتر: ” بالإشارة إلى ما يثار بشأن قضية المواطن السعودي عبدالرحمن علي الغامدي الصادر بحقه حكم قضائي، فإنه بحسب توجيهات القيادة بالمملكة العربية السعودية، فإن سفارة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماما كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها مواطنون سعوديين، وتحظى بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين، كما هو الحال بالنسبة لقضية المواطن عبد الرحمن مبارك الغامدي”.

وأضافت: “فيما يتعلق بقضية المواطن عبدالرحمن الغامدي، فقد تعاملت معها السفارة وفق مسارين: المسار القانوني بمتابعة وتقديم الدعم القانوني له ولفريق المحامين الخاص به، بشأن كافة القضايا التي صدرت بها أحكام ضده وعددها 13 قضية، ومن جانب آخر، التعامل مع المسار الانساني للقضية من خلال التواصل مع جهات الاختصاص بجمهورية مصر العربية مراعاة لحالته الإنسانية، ومازالت الجهود قائمة ومن المؤمل بإذن الله تعالي إنهاء هذا الموضوع في أقرب فرصة ممكنة”.