الغشم يباشر مهام عمله رئيساً لبلدية محافظة العويقيلة

محمد السعران(صدى):

باشر المهندس ” عبدالعزيز بن عامر الغشم ” مهام عمله رئيساً لبلدية محافظة العويقيلة اليوم الخميس الموافق 6-11-1439هـ

وكان في استقباله رئيس البلدية السابق الدكتور محمد بن هلان الوردة وبحضور رئيس المجلس البلدي الاستاذ ” طارف بن محمد الشمري ”

وقد اطّلع ” الغشم ” على تقرير مفصل عن الاعمال الجارية بالمحافظة ، وكذلك الاعمال والمهام المناطة بأقسام البلدية.

من جانبه أكد المهندس ” الغشم ” عن اهتمامه لتنفيذ توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية وتطوير محافظات ومدن المنطقة ، معرباً عن شكره لسعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس ” شمام بن سعيدان الشمري ” على متابعته وتوجيهاته المستمره للرقي بالعمل البلدي بالمنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما رفع المهندس ” الغشم ” شكره وتقديره لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس ” عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ” على الثقة الغالية بتكليفه رئيساً لبلدية محافظة العويقيلة مؤكداً حرصه الدائم لتطوير العمل البلدي وبذل الجهود لمواكبة المسار التنموي لرؤية المملكة 2030