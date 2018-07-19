هيئة الاتصالات تعلن عن طرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

واس(صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, عن طرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية, الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة, وزيادة توفير إمكانية بيع الخدمات بالجملة إلى المرخصين من ذوي البنية التحتية (الثابت والمتنقل) مما سيؤدي إلى تخفيض النفقات على مشغلي الشبكات بما يتماشى مع التوجهات العالمية، حيث يوفر إمكانية المشاركة في الأبراج لشركات الاتصالات القائمة حالياً أو التي ترغب ببيع أو نقل ملكية أبراج الاتصالات الخاصة بها، ويؤدي إلى دخول مستثمرين جدد في السوق وخلق فرص استثمارية ووظيفية, ورفع كفاءة الشبكات.

وحددت الهيئة نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها وتتمثل في بناء وتملك وتشغيل وبيع عناصر البنية التحتية للاتصالات, مثل الأبراج, والصواري, والخلايا الصغيرة، وأنظمة الهوائي الموزعة (DAS)، والحلول الداخلية (IBS), ونقاط الوصول اللاسلكية, والألياف المعتمة والبرابخ، وكذلك تقديم خدمات الربط لمواقع الأبراج أو دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة, وخدمات البيع بالجملة

لوصلات البيانات الثابتة النشطة، بالإضافة إلى خدمات دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية إلى مراجعة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa للاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص.

يذكر أن طرح تراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية, يأتي في إطار دعم الهيئة للنمو والتحول الإستراتيجي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, لحماية المصلحة العامة, ومصالح المستخدمين والمستثمرين.