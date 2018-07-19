بالصور.. مواصفات وأسعار ” فورد إيدج ST 2019 “

اميرة خالد(صدى):

في جيلها الثاني منذ عام 2014 , تعتبر ايدج 2019 الجديدة الأفضل بفضل دورة تحسينات منتصف العمر وبالاضافة الي التحديثات التقنية والخاصة بالراحة فقد قامت فورد بتحسين السيارة بشكل عام. وتحمل السيارة محرك V6 ايكوبوست سعة 2.7 لتر مستعار من F-150 وفيوجن سبورت وايدج سبورت ولينكولن MKX وكونتيننتال , وحمل المحرك الاسك الكودي نانو.

وهو محرك سداسي الاسطوانات بشاحنين توربينيين بقوة 335 حصان وهي ارقام جيدة لسيارة متعددة استخدامات متوسطة الحجم. كما زودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بوضعية سبورت للقيادة بصورة قياسية مع مبدلات للسرعة على عجلة القيادة ونظام نشط للضوضاء يملء المقصورة بضجيج المحرك المثير كما يتوفر لها دفع كلي وسعر يبدأ من 43.350 ألف دولار.

وتعتبر السيارة أغلى بواقع 1585 دولار من ايدج سبورت التي قدمت العام الماضي والتي بلغ سعرها 41.765 ألف دولار ، وتتميز السيارة الجديدة بتعليق أكثر رياضية ومخارج عادم مزدوجة وعجلات ألومنيوم 20 بوصة كما يتوفر لها باقة ST Performance Brake Package التي تضيف أقراص مكابح 18 بوصة ومكابح حمراء في العجلات وعجلات 21 بوصة ألومنيوم سوداء واطارات صيفية .

ويبلغ سعر السيارة بكل التجهيزات الاختيارية والباقات 52 ألف دولار وهي بذلك تدخل نطاق فئة فورد اكسبيديشن التي تعتبر أكبر سيارات الشركة .