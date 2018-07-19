مهرجان الورد والفاكهة بتبوك يوقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية للتطوع بالمنطقة

تبوك(صدى):

وقع القائمون على مهرجان الورد والفاكهة بمنطقة تبوك في نسخته السادسة, التي تقام تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, وينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك, اتفاقيتي تعاون لخدمة أهالي المنطقة, حيث وقعت اللجنة المنظمة للمهرجان إتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك, لتوظيف منسوبي الجمعية من المتطوعين والمتطوعات, والاستعانة بهم في عملية التنظيم الداخلية للمهرجان الذي ستنطلق فعاليته في 12 / 11 / 1439هـ .

ووقعت اللجنة اتفاقية مماثلة للتعاون مع شركة “كريم” للمواصلات وتقنية المعلومات, لنقل زوار مهرجان الورد والفاكهة 39 من وإلى موقع المهرجان بمنتزه الأمير فهد بن سلطان, بخصم يتجاوز الـ50% والعاملين في مهرجان الورد والفاكهة مقابل خصم يصل إلى 60% .

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي أن الاتفاقيتين ستسهم في إبراز النشاطات التي ينظمها مهرجان الورد والفاكهة، وستقدم للزوار والأهالي فرصة الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين ضمن التنسيق والتعاون المستمر بين مجلس التنمية السياحية مع مختلف القطاعات الأهلية والخيرية بالمنطقة.

وأفاد أن مهرجان “الورود والفاكهة” أحد المميزات التي تحظى بها منطقة تبوك, حيث يضم في نسخته الحالية أكثر من 40 فعالية, ومعرض للأسر المنتجة، وتتوسطه سجادة ورد زرع فيها أكثر من مليون زهرة قامت بتنفيذها أمانة منطقة تبوك، بالإضافه إلى فعاليات متنوعة تتربع على مساحة المهرجان الذي تجاوز ضعف مساحة المهرجان في نسخته السابقة، وستستمر هذه الفعاليات لمدة عشرة أيام بمشيئة الله تعالى بتنوع ترفيهي وثقافي واقتصادي شامل.