الغرفة التجارية بجدة تفعل برنامج ” جرب الكرسي ” للأطفال ذوي القدرات الخاصة 

حسين العلي(صدى):

نظم مركز التنمية المجتمعية بالغرفة التجارية بجدة بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال ذوى القدرات الفائقة بجدة برنامج “جرب الكرسي” بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال يومي الأربعاء 5 ذو القعدة 1439هـ والخميس 6 ذو العقدة 1439هـ بمشاركة سعادة أمين عام الغرفة التجارية بجدة الأستاذ / حسن دحلان وعدد كبير من مدراء الاقسام و الموظفين ورجال الاعمال ومرتادي الغرفة التجارية الذين قاموا بالتجربة والشعور بما يعانيه مستخدمي الكراسي المتحركة من الصعوبات في بعض المرافق في المجتمع مثل الشوارع والأسواق التجارية والمطاعم .

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج قد لاقى نجاحا واستحسانا خلالا السنوات الماضية لما كان له من دور كبير في التعريف بالجمعية بشكل عام والمركز وبالخدمات التي يقدمها للأطفال من ذوي القدرات الفائقة وكذلك التعريف بقضية الإعاقة والمشاكل النفسية والحركية التي تواجه المعاق .

ويتمثل البرنامج في منح فرصة للأصحاء الجلوس على الكراسي المتحركة لفترة بسيطة يمرون خلالها على عدد من الممرات غير مهيأة لهم والتي تمثل نموذجا حيا لما يواجهه المعاقين في حياتهم اليومية من عقبات ومصاعب تبدو للآخرين في غاية السهولة والبساطة ولكنها تشكل لهم عائقا ربما يؤدي إلى عزلتهم ورغبتهم في عدم الخروج إلى الأماكن العامة تجنبا لهذه الصعاب ، الأمر الذي يشكل معاناة نفسية لهم في المقام الأول إضافة إلى خلو العديد من الأماكن العامة من التسهيلات الأساسية التي يحتاجونها مما يزيد المشكلة تعقيدا وينعكس سلبا على خطط دمجهم في المجتمع باعتبارهم احد أهم شرائحه ، وبذلك يتم تحقيق الهدف الأساسي من البرنامج ألا وهو معايشة واقع المعاقين والشعور بحجم المصاعب التي يواجهونها نتيجة تقيد حركتهم الجسدية ، كما يهدف البرنامج إلى خلق نوع من التواصل الاجتماعي بين المركز والمجتمع .

هذا وقد أوضح الدكتور/ زهير ميمني مدير مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة بأن برنامج “جرب الكرسي” احد البرامج التوعوية التي ينظمها المركز والتي تناقش قضية الإعاقة والمعاقين فيما يخص احتياجاتهم والعوائق التي يواجهونها والسعي لمناقشة الحلول الممكنة من اجل تحقيق التكيف الاجتماعي الأمثل لهم وتسهيل طرق التواصل بينهم وبين المجتمع .

كما قدم الدكتور/ زهير ميمني الشكر والتقدير لسعادة الاستاذ/ حسن دحلان أمين عام الغرفة التجارية على دعمه الدائم لكافة البرامج والفعاليات التي ينفذها المركز والشكر والتقدير لسعادة المستشار ياسر بكر أبو الفرج مدير مركز التنمية المجتمعية وفريق العمل بالمركز ولكافة منسوبي الغرفة التجارية على تفاعلهم مع البرنامج .

علماً بأن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة قد تم افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز “رحمه الله” وتبلغ مساحة المركز 90.000 تسعون ألف متر مربع ويقع المركز على طريق الملك عبدالعزيز ، ويقدم المركز الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية للأطفال المعوقين وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.