بالفيديو.. المنطقة المركزية للحرم كالجوهرة المشعة من ارتفاع 37 ألف قدم

نايف السالم(صدى):

تمكن الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، من توثيق مقطع فيديو رائع لمكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، من ارتفاع 37 ألف قدم من على متن طائرته التي كان يقودها من الخرطرم مرورًا بالديار المقدسة؛ حيث ظهرت المنطقة المركزية للحرم كالجوهرة المشعة التي تتلألأ، فيما بدت ساعة مكة بشكل واضح.

وأوضح ” الغامدي ” في مقطع الفيديو الذي شارك نشره عبر حساباته بمواقع التواصل على ” توتير وسناب شات ” قائلًا: ” أسباب عدم التحليق بالطائرات فوق الكعبة وأجواء الحرم تتعلق بحماية القدسية واحترام المكان والمكانة. ”

وأضاف ” الغامدي ” مغردًا: ” تصويري صباح هذا اليوم، أمس، لمكة المكرمة يُمنع الطيران في أجواء الحرم، بالتأكيد الأسباب احترام وحماية وقدسية، لبيت الله الحرام وليس كما يقال من الخرافات التي نسمع التصوير أثناء مروري بالقرب من حدود الحرم، كان للزملاء المراقبين الجويين الفضل في هذا التصوير.. أتمنى أن ينال إعجابكم. ”