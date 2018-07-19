بنك التنمية الاجتماعية يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين التعاونية بالباحة

الرياض(صدى):

أبرم بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين التعاونية بالباحة، الاثنين 3 ذو القعدة 1439هـ الموافق 16يوليو 2018م، وذلك لتمكين المشاريع التجارية في صناعة العسل والخدمات المساندة لها.

وقد وقع الاتفاقية سعادة مساعد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية لقطاع التمويل الأصغر الأستاذ سعيد بن صالح الزهراني، ومن جانب جمعية النحالين رئيس مجلس الإدارة أ.د. أحمد بن عبدالله الغامدي، جاء ذلك ضمن فعاليات المهرجان الدولي للعسل المقام في مدينة الباحة.

ويتطلَع البنك مع جمعية النحالين إلى التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال، الذي أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات تنمية المشاريع التعاونية وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية اقتصادياً واجتماعياً، وترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية من خلال تقديم خدمات في المجالات التعاونية التي يحتاجها المجتمع.

وحرصاً من بنك التنمية الاجتماعية على تحفيز القطاع غير الربحي لتحقيق رؤية 2030 ودعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية لبناء مجتمع حيوي ومنتج، وتلبية كافة احتياجات أصحاب تلك المشاريع من خدمات دعم وتمويل ورعاية.

وفي سياق متصل، اجتمع مساعد مدير عام بنك التنمية لقطاع التمويل الأصغر، وبحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة وعدد من رؤساء ومديري الجمعيات الخيرية في الباحة تجاوز عددهم 20 جمعية، وذلك في مقر جمعية البر الأهلية بالباحة لمناقشة دعم البك للجمعيات، وقد تناول الاجتماع أبرز المشاريع والمنتجات التي يقدمها البنك، خصوصاً فيما يتعلق بالأسر المنتجة ومساعدتها في تنفيذ برامج وتسويق منتجاتها.

كما تم زيارة ثلاث جمعيات في محافظات منطقة الباحة والوقوف على بعض المشاريع لعدد من الرياديين، حيث شملت الزيارة جمعية البر الخيرية بالباحة وجمعية النحالين ببلجرشي، وكذلك جمعية البر بالعقيق، كما تم زيارة سوق الاسر المنتجة.

الجدير بالذكر أن منطقة الباحة حظيت بدعم تجاوز 2 مليار ريال في الجانب الاجتماعي كقروض الزواج والترميم والأسر، وكذلك في الجانب الإنتاجي، حيث تم إقراض 47 ألف مواطن ومواطنة قروضاً اجتماعية، أما في الجانب التمويل فقد تم تمويل أكثر من 1300 مشروع، وفي جانب غير المالية قدم البنك بالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين في المنطقة حزمة من الدورات التدريبية وكذلك الاستشارات للرياديين، شملت عدد من المنتجات والتي تصب في رفع الوعي المالي والإداري لدى الشباب والشابات، حتى يتمكنوا من الانخراط في السوق ومواجهة التحديات وتلبية متطلبات الاقتصاد المحلي