حساب المواطن يتفاعل مع متزوجة بغير سعودي وتريد إضافته وابنها كتابعين

علي القحطاني (صدى):

رد حساب المواطن على استفسار مواطنة متزوجة بغير سعودي، حول إمكانية إضافة زوجها وابنها كتابعين لها للحصول على الدعم.

وأوضحت خدمة عملاء حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه جارٍ دراسة الأهلية حاليًا، وسيتم إبلاغها بنتيجة أهليتهم من خلال رسالة نصية أو من خلال حسابها في قائمة دراسة الأهلية.

وفي حالة ” إعادة تقديم الطلب “، أشارت خدمة العملاء إلى أنه سيتم دراسة حالة الأهلة أيضًا وإبلاغها باستيفاء شروط الأهلية من عدمها من خلال رسالة نصية، أو زيارة حسابها في قائمة دراسة الأهلية.