بالصور.. الهلال يستكمل تدريباته الصباحية بمعسكر النمسا

ماجد محمد(صدى):

استأنف فريق الهلال، اليوم الخميس، تدريباته الصباحية عقب تغلبه على رابيد النمساوي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما أمس ضمن معسكر الفريق بالنمسا.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه بدأ الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات استرجاعية؛ فيما فرض المدير الفني جورجي جيسوس، تدريبات بدنية متنوعة.

وأشار حساب الهلال إلى أن الجهاز الفني طبق تدريبات التمرير السريع والتسديد على المرمى، لافتًا إلى أن جيسوس اختتم المران بتدريبات تفكيك العضلات، كما يواصل الفريق تدريباته يوم الغد على فترتين صباحية ومسائية.