صاحب الجيب عن قتل ” المطرفي ” : تعرضت لأعمال سحر دفعتني لارتكاب الجريمة

نايف السالم(صدى):

نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم بقتل الشاب عمر المطرفي، أمام منزله في منتصف الشهر الماضي، حيث اكتشف الجهات الأمنية أن الذي قام بإطلاق الرصاص على الشاب العشريني يقطن بنفس الحي الذي يسكنه المقتول، والذي أشارت إليه ” صدى ” يوم الثلاثاء الماضي بعنوان ” الكشف عن لغز جريمة ” صاحب الجيب ” بمكة بعد القبض على الجاني ” .

وأوضحت مصادر أن المتهم الذي يقطن بذات الحي مع المقتول اعترف أمام الجهات المختصة بفعلته، وأشار إلى أنه تعرض لأعمال سحر دفعته لارتكاب الجريمة.

وبالعودة لتفاصيل ما حدث بهذه الجريمة، فإن شاب في العشرينات قُتل أمام منزله بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ حيث أُصيب بطلقة نارية من صاحب سيارة من نوع ” جيب ربع ” اخترقت صدره، ثم لاذ الجاني بعدها بالفرار.

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