بالفيديو.. رياضة التايكوندو مهمة للجنسين

أماني الغامدي(صدى):

تحدث عبدالله العصوج مدرب دفاع عن النفس ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح السعودية ” عن أهمية ممارسة رياضة التايكوندو للجنسين من الرجال والنساء وأيضاً الأطفال .

وقال عبدالله خلال الحلقة ، رياضات الدفاع عن النفس مثل التايكوندو مهمة جدا للكبار والصغار ، فعلينا جميعاً ان نكون في كامل اللياقة البدنية المهمة للجسم ، وهذه الرياضات موجوده منذ سنوات طويلة والمملكة حققت بها العديد من البطولات .

وتابع عبدالله ، ولكن للأسف هذه الأيام ليس هناك إقبال خاصة من الأطفال على هذه الرياضات ، في الأندية وليس هناك البرامج التي من المفترض أن تفعل بالمدارس والأندية لإيجاد جيل جديد من المبدعين في هذه الرياضات وكذلك تعزيز الثقة بأنفسهم ، وإبعادهم عن الألعاب التي مثلت مشاكل السمنة ، مثل ألعاب الكومبيوتر والبلاي ستيشن .

وأضاف عبدالله ، رياضات الدفاع عن النفس يعطي الطفل الثقة بالنفس وتنمية قدراته ، ويسهل طرق تعامله مع الناس والمجتمع غير أنه يساعده في الدفاع عن النفس ، حيث أنها تحتاج إلى الصبر والثقة والمثابرة .