” الصحة ” تلغي حملات التطعيم في المدارس

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، إلغاء حملات التطعيم للقاحات الأساسية ” الثلاثي الفيروسي، الجدري المائي، شلل الأطفال الفموي، الثلاثي البكتيري ” ، للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أنه تم توجيه المراكز الصحية بإعطاء هذه اللقاحات من عمر 4-6 سنوات على مدار العام بدلًا من إعطائها داخل المدارس.

كما أشارت إلى أنه تم إلغاء هذه الحملات لتخفيف العبء الناتج عنها، لافته إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على ربط استكمال اللقاحات الأساسية للأطفال بآلية القبول في المداري عبر نظام ” نور ” الإلكتروني.