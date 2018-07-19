جامعة تبوك تعلن نتائج ترشيح المقبولين والمقبولات للعام الجامعي القادم

تبوك(صدى):

اعتمد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم, نتيجة الترشيح للقبول في الجامعة وفروعها بالمحافظات للعام الجامعي 1439 / 1440هـ ، حيث تم ترشيح أكثر من (9000) طالب وطالبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور ناصر العنزي, أن الجامعة قامت بفتح بوابة القبول بتاريخ 10 / 10 / 1439هـ ولمدة ثلاثة أسابيع لإعطاء الطلاب المتقدمين فرصة كافية لإدخال بياناتهم ومراجعتها, وتحديد رغباتهم بالتخصصات المتاحة حسب ترتيب أولويتها لديهم, مشيراً إلى أن الجامعة أتاحت خدمة الدعم الفني خلال فترة التقديم, وذلك من خلال رابط الدعم الفني ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المباشر للرد على استفسارات الطلاب, وتقديم الحلول التقنية المناسبة للمشاكل التي تواجههم خلال عملية التقديم, حيث تم الرد على أكثر من ( 1400 ) من الاستفسارات.

وأبان الدكتور العنزي, أن كامل عملية إدخال طلبات القبول كانت آلية ولا تستدعي حضور الطالب أو مراجعته للجامعة، مع استمرارية الجامعة في تحديث نتائج القدرات العامة والتحصيلي عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم, وذلك للطلاب الذين تزامنت اختباراتهم مع فترة التقديم, مضيفاً أن الجامعة حرصت على استحداث تخصصات جديدة بمقر الجامعة الرئيس وفي عدد من فروع الجامعة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية 2030 .

وأشار إلى أن الجامعة قد أتاحت التقديم على جميع التخصصات دون وجود شروط خاصة أو نسب معينة للقبول, وأن عملية الترشيح تمت بطريقة تنافسية بناءً على الرغبات المدخلة وبحسب النسب الموزونة والمقاعد المتاحة تحقيقاً لمبدأ العدالة بين المتقدمين، وجرى نشر النسب الموزونة التي وقف عندها قبول كل تخصص على موقع الجامعة وحساباتها.

وأكد ضرورة قيام المرشحين بتثبيت قبولهم على التخصصات التي جرى الترشيح عليها عن طريق بوابة القبول خلال الفترة المحددة, التي تبدأ من عصر يوم الخميس 6 / 11 / 1439هـ الموافق 19 / 7 / 2018م وتنتهي الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين 10 / 11 / 1439هـ الموافق 23 / 7 / 2018م، علماً أن عدم التثبيت سيؤدي إلى فقدان فرصة القبول بالجامعة، كما أن الدعم الفني سيستمر في استقبال الاستفسارات, وتقديم المساعدة اللازمة لعملية تثبيت القبول خلال هذه الفترة.