تعليم جازان يسلم مواقع إنشاء 7 مبانٍ تعليمية بالحد الجنوبي بقيمة 58 مليون ريال

جازان(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وشركة تطوير للمباني يوم أمس تسليم مواقع لإنشاء 7 مبانٍ تعليمية بالحد الجنوبي بقطاع العارضة للمقاول المسؤول عن تنفيذها .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن ذلك يأتي ضمن سعي الإدارة لتهيئة البيئة التعليمة النموذجية التي تساعد على التحصيل العلمي وفق المعايير المناسبة في مدارس الحد الجنوبي بمنطقة جازان ، منوهًا بحرص وزارة التعليم على دعم العملية التعليمية بالحد الجنوبي وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 الخاصة بالجانب التعليمي من خلال توفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة ، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ماضية في إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي وفق خطط وبرامج واجتماعات ولجان تعمل باستمرار لإنهاء مهامها وفق خطة زمنية محددة.

من جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المباني بتعليم جازان المهندس ماجد حداد أن المشاريع التي تم تسليمها تشمل مجمعين تعليميين يضمان أربعة مبانٍ للبنات مع صالة وثلاثة مبانٍ للبنين مع صالة وملعب بقيمة إجمالية تبلغ ‫‬ 58 مليون ريال .