” صحة الرياض ” تناقش تفعيل مبادرة تعزيز الصحة والتمكين المجتمعي بجلاجل

تركية البدر(صدى):

ناقشت إدارة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي بصحة الرياض مع رئيس مركز جلاجل م. محمد السويد تفعيل مبادرة تعزيز الصحة والتمكين المجتمعي .

وذكرت الدكتورة إيمان الادريسي مدير ادارة التثقيف الإكلينيكي أن المبادرة ضمن برنامج تعزيز الصحة حول مناطق المملكة ، وهي إحدى مبادرات تطوير الرعاية الصحية الأولية ، والتي تضم التثقيف الصحي الإكلينيكي والتمكين المجتمعي للمساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع من خلال تفعيل دور المثقف الصحي داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى تفعيل برنامج التمكين المجتمعي داخل الأحياء .

وأشارت أن اعتماد فريق التمكين المجتمعي في مركز الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر للرعاية الصحية بجلاجل يأتي ضمن مشروع متكامل يهدف إلى مشاركة المجمتع وتكوين أعضاء متطوعين من الحي .

ونوهت أن ذلك يأتي للمساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى تفعيل برنامج التمكين المجتمعي داخل الأحياء .

يذكر أنه تم توثيق مدينة جلاجل كخامس مدينة صحية معترف بها حسب خارطة الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بعد التحديث الأخير للموقع وتعد من المدن الصحية ال13 الأوائل بالمملكة التي تم تسجيلها بالشبكة الإقليمية للمنظمة.