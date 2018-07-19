” البيئة ” تغرم أحد مشاريع الدواجن في الخرج بـ 315 ألف ريال

الرياض(صدى):

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفة على أحد مشاريع الدواجن بمحافظة الخرج لمخالفته نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية، أصدرت على ضوئها غرامة مالية قدرها 315 ألف ريال.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالخرج الدكتور علي المنصور أنّ فرق الرقابة الميدانية للأمن الحيوي ضبطت مخالفة على مسلخ مشروع الدواجن حول مستنقعات تكوّنت من مخلفات ذبح الدواجن، وهو ما سبب ضرراً على المجاورين للمشروع والبيئة.

وأشار أن الوزارة ألزمت المشروع بمعالجة المخلّفات الموجودة على نفقته في مدة لا تتجاوز شهراً.

وأكد المنصور أن الوزارة ماضية في تطبيق أنظمة الأمن الحيوي بمشاريع الدواجن، بما يجنّب اقتصاديات قطاع الدواجن والبيئة الضرر.