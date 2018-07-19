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  • نشر : منذ 49 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. ضبط شباب وفتيات بحالة غير طبيعية بأحد شاليهات الرياض

بالفيديو.. ضبط شباب وفتيات بحالة غير طبيعية بأحد شاليهات الرياض
حمود العنزي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مجموعة من الفتيات والشباب بحالة غير طبيعية ومعهم مواد مسكرة، داخل أحد الشاليهات بمنطقة الرياض، حيث كان جميعهم مخالف لنظام الإقامة والعمل.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة مداهمة الشرطة لوكر في حي نمار، يضم مجموعة من الفتيات والشباب الذي ضبطوا في حالة غير طبيعية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 27 دقيقة

قواكم الله
ذولي الأجانب مخربين البلد عهر وشراب اخزاهم الله ولا كثرهم ببلادنا
يذلفون ببلادهم ويعاهرو بكيفهم

[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 23 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 😱

[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يحفظ بلادنا وبناتنا وشبابنا من هذه الفتن ويكفيهم كل شر يارب

[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 22 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل فين اهل هاذولا الشباب الله يحفظنا

[ عدد التعليقات: 888 ] نشر منذ 20 دقيقة

لايهمونك معك حق فعلا هاذولا الاجانب يأتون بالخراب معهم حسبي الله ونعم الوكيل

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