بالفيديو.. ضبط شباب وفتيات بحالة غير طبيعية بأحد شاليهات الرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مجموعة من الفتيات والشباب بحالة غير طبيعية ومعهم مواد مسكرة، داخل أحد الشاليهات بمنطقة الرياض، حيث كان جميعهم مخالف لنظام الإقامة والعمل.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة مداهمة الشرطة لوكر في حي نمار، يضم مجموعة من الفتيات والشباب الذي ضبطوا في حالة غير طبيعية.