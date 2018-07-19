توقعات بحالة ممطرة قوية على بعض مناطق المملكة

الرياض(صدى):

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، تعرض بعض مناطق المملكة إلى حالة ممطرة تاخذ طابع القوة، بدءً من يوم الاثنين 11/10هـ.

وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحالة تسبقها أمطار متفرقة على أجزاء المناطق التي تشملها وهي ” أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران “.

كما أشار إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد، وتبدأ على جازان ثم تمتد نحو عسير ثم الباحة فالطايف ثم المدينة النبوية ثم شرق المرتفعات في تلك المناطق.