” الغذاء والدواء ” تحذر من منتجات الخضار المجمدة لشركة شهيرة

حمود العنزي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتجات حبوب الذرة الحلوة المجمدة (Sweet corn kernels) ومنتجات خضار مجمدة بعلامات تجارية مختلفة، منتجه من قبل شركة جرين يارد فروزن (Greengard frozen) في دولة بلجيكا.

وأوضحت الهيئة أنه من المحتمل تلوث المنتجات ببكتيريا ليستيريا مونوسيتوجينس (Listeria Monocytogenes IVB, ST6)، وذلك وفقًا لإنذار صادر من نظام الإنذار السريع الأوروبي للغذاء والأعلاف (RASFF).

وطالبت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها فورًا؛ حفاظًا على صحتهم، لافته إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذه المنتجات.

كما أشارت إلى أنه للاستفسارات والإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة (19999).