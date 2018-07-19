بعد تخديرها.. 6 رجال يغتصبوا فتاة

نيودلهي(صدى):

ألقت الشرطة الهندية، اليوم الخميس؛ القبض على 6 رجال قاموا بتخدير واغتصاب جماعي لفتاة روسية؛ حيث أن الشابة البالغة من العمر 21 عامًا تعاني من آثار عضّ على الوجه والذراعين، وقد عثر عليها عارية وفاقدة للوعي في غرفتها في الفندق التي تقيم به.

وكشف أحد المحققين أن 6 رجال أوقفوا على خلفية تخدير الشابة واغتصابها، ومن بين الموقوفين، مدير النزل ومرشدها السياحي الذي أبلغ الشرطة بأنه وجدها ممددة على الأرض، بعد ساعات على ممارسة الجنس معها برضاها.

وتعالج الشابة في المستشفى من تداعيات جرعة زائدة من المخدرات وإصابات طفيفة؛ فيما تعتبر ظاهرة أعمال العنف الجنسية الطابع مستشرية في الهند، حيث تسجل 110 حالات اغتصاب كلّ يوم، غير أن نشطاء يعتبرون أن الأعداد أكبر بكثير، خصوصًا أنه لا يتم الإبلاغ عن جزء كبير منها.