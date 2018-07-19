بالصور.. القبض على 26 مخالفا وضبط كميات من القات بطرق جبلية بجازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة بمركزي شرطة جبال الحشر وبلغازي ومحافظة فيفا، يوم أمس الأربعاء، من تنفيذ حملة أمنية بعدد من المواقع والطرق الجبلية الوعرة التي يسلكها المخالفون والمهربون.

وألقت شرطة جبال الحشر القبض على 26 مخالفًا من الجنسية الإفريقية بمواقع وعرة، بالإضافة لضبط مركبة من نوع إكسنت يستقلها شاب ثلاثيني عثر بداخلها على 40 حزمة من القات المحظور.

وفي سياق متصل، نجح رجال الأمن بشرطة محافظة بلغازي في الإطاحة بوافد آسيوي حاول تهريب 130 حزمة قات محظور كانت مخبأة بشكل محكم بالمركبة التي يستقلها من نوع ” دينّا ” ولكن حيلته لم تنطلِ على رجال الأمن وتمكنوا من كشفها.

وأحبط رجال الأمن بشرطة محافظة فيفا، محاولة تهريب أكثر من 120 حزمة من القات المحظور، حيث تم اتخاذ اللازم حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.