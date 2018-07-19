غرفة وتعليم حائل يعلنان المقبولين بمبادرة أمير المنطقة للغة الإنجليزية

حائل(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل أسماء المقبولين والمقبولات من الطلاب والطالبات في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, لتعليم اللغة الإنجليزية التي تمتد لأربعة أسابيع بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضحت لجنة المبادرة المشكلة من التعليم والغرفة بحائل أن القبول بلغ 1200 مقعد, شمل فقط طلاب المرحلة الثانية, والثالث ثانوي للبنين والبنات, وذلك للارتباط بعدد المدربين ومقر التدريب والوقت الزمني للتنفيذ, وكذلك محدودية العدد.

وبينت اللجنة أنها عكفت خلال الأيام الماضية على فرز المتقدمين الذي وصل عددهم إلى 4000 طالب وطالبة, مشيرة إلى أنها أرسلت للمقبولين رسالة مطابقة الشهادة, وكذلك أسماء المقبولين ممن لم تصل شهاداتهم للمطابقة حتى إعلان الأسماء النهائية, لافتتاً النظر إلى أن الأسماء المقبولة هم من القائمة الأساسية الذين استكملوا بياناتهم ووثائقهم الصحيحة, فيما لم يقبل أحد من قائمة الانتظار, وذلك لانتهاء المقاعد المخصصة للمبادرة.

وأوضحت اللجنة أنها راعت في قبول المتقدمين والمتقدمات أهداف المبادرة التي تنص على تهيئة طلاب مرحلة ثالث ثانوي المتخرجين لعام الدراسي 1438 / 1439هـ للسنة التحضيرية للجامعة المتوقع قبولهم بها, ومن ثم طلاب ثاني ثانوي المنتقلين للصف ثالث ثانوي مع أفضلية من لديهم درجات عالية في مادة اللغة الإنجليزية, علمًا أنه لم يقبل طلاب الصف الأول ثانوي المنتقلين للصف الثاني, وكذلك طلاب ثالث متوسط المنتقلين لأول ثانوي لانتها المقاعد.

وكشفت اللجنة أنه سيكون هناك لقاء تعريفي في غرفة حائل للطلاب والطالبات المقبولين بالبرنامج, لمعرفة آلية التدريب, ومواعيد ومقر التدريب, وتوزيع بروشور توضيحي لتوزيع المتقدمين على المقرات, وذلك يوم السبت القادم, مشيرة إلى أن بداية الدورة في غرفة حائل ستكون يوم الأحد القادم 9 / 11 / 1439هـ ، علماً أنه اعتباراً من الغد, يستطيع المرشحين معرفة موعد اللقاء الخاص بهم وموعد انعقاد برنامجهم من خلال الرابط الخاص بالمرشحين.

ودعت اللجنة المتقدمين إلى الاطلاع على الأسماء والنتائج بعد مطابقة المتقدمين والمتقدمات وفق الشروط التي طرحت سابقاً على الرابط هنا , وكذلك الرابط التالي هنا , بينما الاستفسارات والمقترحات والشكاوى ستكون على رابط الدعم الفني هنا .

وثمن كلاً من مدير تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني, ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم مبادرة أمير حائل رعايته الكريمة لهذه المبادرة متمنين للطلاب التوفيق والاستفادة الكاملة من هذه الفرصة الثمينة مقدمين شكرهم للجان العاملة على جهودهم لإنجاح المبادرة.