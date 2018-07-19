” الغذاء والدواء ” تتلف 33 طنا من الأغذية الفاسدة

الرياض(صدى):

كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال موسم الحج لهذا العام دورها الرقابي على مركبات نقل المواد الغذائية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بمكة المكرمة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات اللازمة، بما يضمن سلامة غذاء الحجاج.

وتشمل الخطة تواجد مفتشي الهيئة في نقاط التفتيش بجانب رجال أمن الطرق للمواقع الثلاثة المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة، وهي الشميسي والجموم وبحرة، والتفتيش على المركبات الناقلة للمواد الغذائية.

وجرى خلال ذلك ضبط عدد من السيارات المخالفة لعدم تغطية المنتجات، وتخزينها في درجات حرارة غير مناسبة, وتدني مستوى النظافة, وظهور علامات العفن والفساد على الأغذية، وانتهاء صلاحية المنتج الغذائي، بالإضافة إلى وجود منتجات تحمل ادعاءات طبية وغذائية، وإتلاف 33 طناً من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي, بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، وإحالة عدد من المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بسبب سوء النقل، والغش التجاري، ومنتجات تحمل ادعاءات طبية وغذائية مخالفة.

يذكر أن مشاركة الهيئة مع أمن الطرق في نقاط الدخول لمكة المكرمة المشاركة الأولى لها، ضمن خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام.