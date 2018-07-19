خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 120 قاضيا بوزارة العدل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم بتعيين (120) قاضيًا بوزارة العدل على مختلف درجات السلم القضائي.
وشمل الأمر الملكي الكريم تعيين (5) قضاة على درجة قاضي (ب)، وتعيين (115) قاضياً على درجة ملازم قضائي.
وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيينات، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – وحرصه واهتمامه – رعاه الله – بمرفق القضاء، سائلًا المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ وفقهم الله ـ ، في إقامة العدل، وتطبيق أحكام الشرع الحنيف، المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
طلال[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيك العافيه ويطولنا بعمرك 😍
عمار[ عدد التعليقات: 888 ] نشر منذ 2 ساعتين
ادام الله عزك ياخادم الحرمين ويباركلنا فيك
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1321 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خيرا على جهودك معانا
همس[ عدد التعليقات: 888 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق لهم جميعا يااارب
شجون[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 1 ساعة
حماه الله من كل شر يارب خادم الحرمين 🙌
ماجد[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب الله وجهك وادام كرمك وحبك اللهم امين 😍😍
شمس[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 1 ساعة
😍😍😍😍💪💪