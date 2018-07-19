بدء ضم موظفات للعمل في جمرك جسر الملك فهد

الرياض(صدى):

تبدأ الجمارك ، في تطبيق عمل المرأة بالمنافذ البرية، حيث ضمت عدد من النساء للعمل في جمرك جسر الملك فهد؛ لإنهاء إجراءات المسافرين في الفترة الصباحية كتجربة أولى مؤقتة.

وتبدأ المراة العمل في المنافذ البرية في كبائن المغادرة، على أن يتم مستقبلًا ضم عدد أكبر منهن في تفتيش المركبات القادمة من البحرين.

وأوضحت مصادر أن تم الاستعانة بالمرأة في أقسام التفتيش الميداني في المنافذ البرية للمرة الأولى؛ للحاجة إليهن للتعامل مع مركبات النساء، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك أي تخصيص أو عزل للعنصر النسائي في كبائن المغادرة.

كما أشارت إلى أن طبيعة عمر المرأة في الجمارك تتلخص في 4 مهام، وهم ” تفتيش النساء، إنهاء إجراءات المركبات بكبائن المغادرة، الإدارات النسائية، وقسم الأرشيف “، وفقًا لـ ” الوطن ” .