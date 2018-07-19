موظف بالجمارك يرفض رشوة بنصف مليون ريال
حاول أحد الأشخاص عرض رشوة بمبلغ نصف مليون ريال على أحد موظفي الجمارك، لفسح أصناف ممنوعة.
ورفض موظف الجمارك عرض هذا الشخص، مقدمًا بلاغ لدى الجهات المختصة وتم ضبط الراشي في كمين محكم.
وأكدت الجمارك على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن المحافظ كرم الموظف على أمانته وإخلاصه لدينه ثم وطنه.
ماجد[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 16 دقيقة
ماشاء الله عليه مثال جيد لغيره
همس[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يعطيه الف عافيه ويبارك فيه في زمن قل فيه الضمير والامانه
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2478 ] نشر منذ 7 دقائق
كفوا .. يستاهل التكريم