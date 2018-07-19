موظف بالجمارك يرفض رشوة بنصف مليون ريال

علي القحطاني (صدى):

حاول أحد الأشخاص عرض رشوة بمبلغ نصف مليون ريال على أحد موظفي الجمارك، لفسح أصناف ممنوعة.

ورفض موظف الجمارك عرض هذا الشخص، مقدمًا بلاغ لدى الجهات المختصة وتم ضبط الراشي في كمين محكم.

وأكدت الجمارك على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن المحافظ كرم الموظف على أمانته وإخلاصه لدينه ثم وطنه.