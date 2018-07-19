القصاص لمقيمة قتلت كفيلها بجدة

واس(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدمت / سيدة ايشيتو محمد – أثيوبية الجنسية – على قتل كفيلها / خالد بن جويد ابن قاسم الشريبي – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة, وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها, وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / سيدة ايشيتو محمد – أثيوبية الجنسية – يوم الخميس الموافق 6 / 11 / 1439هـ بمحافظة جدة, بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.