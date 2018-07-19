سرقة سيارتين بشقراء الدوادمي.. والجهات الأمنية تلاحق اللص

عادل الحربي(صدى):

قام ” لص ” بسرقة سيارة من إحدى محطات الوقود على طريق شقراء الدوادمي، وبعد مطاردة من دوريات أمن الطرق دخل المحافظة واختفى.

كما استكمل ما يقوم به في اليوم التالي، حيث سرق سيارة أخرى داخل المحافظة وهرب بها؛ ليتم العثور عليها متوقفة بعد يومين على أحد الطرق خارج محافظة ثادق.

وبالتطرق لتفاصيل الحادث، قام ” اللص” بسرقة السيارة من محطة الوقود بطريق شقراء الدوادمي، والهرب بها مسرعًا وقامت دوريات الأمن بمطاردته؛ إلا أنه حاول أن يتوارى في أحد الأحياء وترجل من السيارة خلسة وتسلل للحي المجاور واختفى أثره.

أما عن السرقة الثانية، فقام اللص بسرقة ” وافد ” أثناء غسيله للسيارة دون أن يقفل أبوابها، حيث قام اللص بتشغيلها والهرب بها؛ ليتم العثور على السيارة المسروقة في وضع التشغيل على طريق ” روضة نورة ” شرق محافظة ثادق؛ ليتم تسليمها لمالكها، فيما لا يزال البحث جاريًا عن السارق من قِبَل الجهات المختصة.