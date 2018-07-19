بالفيديو.. عمالة أجنبية توزع أكياس خبز مجهولة المصدر على البقالات برفحاء

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن سيارة تقل عمالة وافدة تجوب بقالات محافظة رفحاء بالحدود الشمالية؛ لتوزيع أكياس خبز مجهولة المصدر، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على أرواح الأفراد.

وأوضح المقطع، كيس خبز لا يحمل أي معلومات تعريفية أو تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية المنتج، فيما طالب نشطاء التواصل الاجتماعي بلدية رفحاء بالتدخل والتحقيق في الواقعة لحماية حياة المستهلكين.