بالفيديو.. عمالة أجنبية توزع أكياس خبز مجهولة المصدر على البقالات برفحاء
كشف مقطع فيديو، عن سيارة تقل عمالة وافدة تجوب بقالات محافظة رفحاء بالحدود الشمالية؛ لتوزيع أكياس خبز مجهولة المصدر، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على أرواح الأفراد.
وأوضح المقطع، كيس خبز لا يحمل أي معلومات تعريفية أو تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية المنتج، فيما طالب نشطاء التواصل الاجتماعي بلدية رفحاء بالتدخل والتحقيق في الواقعة لحماية حياة المستهلكين.
ماجد[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينبغي ان يتم جمعها ومعرفه مصدرها ارواح الناس ليست لعبه
شجون[ عدد التعليقات: 989 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يأذي غيره
مؤدب[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تستعجلوا حتى تعرفوا الحقيقة يمكن فاعل خير .. أو اشترى خبز من مخبز وحطه بأكياس عادية من الأكياس اللي ماعليها كتابة مثل أكياس اللحمه … ولو اخذوا عينه من الخبز اللي يتوزع يشوفوه بالمختبر وجوده الخبز