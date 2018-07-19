علي الحبسي: نحاول فهم أسلوب المدرب الجديد

طلال الغامدي(صدى):

علق حارس الهلال الدولي العماني علي الحبسي، على مباراة فريقه الودية أمام رابيد النمساوي، والتي فاز خلالها بخماسية نظيفة.

أكد ” الحبسي ” أن هذه المباراة كانت هامة للاعبي الفريق، خاصة أنها تأتي بعد 3 أسابيع من انطلاق فترة الإعداد التي بدأت بالرياض وتتواصل في معسكر النمسا.

وأوضح أن هذه المباراة ساعدة في التعرف على فكر المدير الفني الجديد وتطبيق أسلوبه على أرض الملعب، لافتًا إلى أن لكل مدرب أسلوبه في العمل وأن الأيام المقبلة ستكون فرصة مناسبة لفهم أسلوبه.

كما أشار إلى أن التدريبات ما تزال تحتاج إلى مزيد من الجهد، خاصة بعد انضمام اللاعبين الدوليين، موضحًا أن العمل تركز خلال الفترة الماضية على الجانبين الدفاعي والهجومي.

يُذكر أن الهلال تمكن من الفوز على رابيد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأربعاء في النمسا، بخماسية نظيفة.

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