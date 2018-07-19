إيقاف منح تراخيص البناء في الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، إيقاف منح تراخيص البناء في كافة أحيائها العشوائية؛ تطبيقًا لتعميم وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل شيخ في رمضان الماضي، لكل الأمانات بالمناطق.

وأكدت الأمانة أنه لن يتم إصدار أي رخصة بناء داخل المخططات العشوائية أيًا كانت، وفقًا لهذا التعميم.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل شيخ في رمضان الماضي، لكل الأمانات بالمناطق، بإيقاف منح تراخيص البناء في كل الأحياء العشوائية بمدن المملكة، ما لم تكن ضمن مخطط معتمد مهما كانت مساحة الأرض؛ باستثناء المزارع وفق نسبة محددة.