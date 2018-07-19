بالفيديو.. ريم الصانع تخوض تحدي ” كيكي ” وترقص في الشارع

أماني الغامدي(صدى):

خاضت الفاشونيستا ريم الصانع، تحدي ” كيكي ” المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجدها في أمريكا.

ونشرت ” الصانع ” مقطع فيديو لها أثناء التحدي على ” انستجرام ” ، حيث طبقت قواعده وخرجت من سيارتها وهي تسير ثم رقصت على أنغام أغنية In my feelings .

يُذكر أن العديد من المشاهير خاضوا تحدي ” كيكي ” موثقين التحدي بمقاطع فيديو، وسط انتشار ضخم للتحدي على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي اعتبره البعض اختراقًا للقوانين.

اقرأ أيضًا: