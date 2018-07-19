جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة للمقبولين للعام الجامعي المقبل

الأحساء(صدى):

أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم، نتائج قبول الدفعة الثالثة والأخيرة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط، وذلك عبر بوابة القبول الالكتروني، مهنئة الطلبة المقبولين، سائلين الله تعالى لهم التوفيق.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان أن على المقبولين الدخول عبر حساب طلب القبول، وذلك بالضغط على أيقونة الموافقة على تأكيد القبول الإلكتروني، لاستكمال إجراءات قبولهم، مؤكدًا على أن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون يوم الأحد القادم، في تمام الساعة السادسة مساءً، وسوف يتم حينها إغلاق أيقونة تأكيد القبول الالكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فسوف يتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا.

وأبان أن الجامعة قامت بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا على حسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة، وكذلك حسب النسبة الموزونة للمتقدمين وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها من قبل المتقدم تسلسلياً، حيث يقوم النظام الإلكتروني بإعطائه الأفضل من الأعلى وهي الرغبة الأولى وحتى الأدنى وهي الرغبة الأخيرة، مشيرا إلى أن تأكيد القبول يتم إلكترونيًّا، فيجب على المتقدم الذي تم قبوله حجز مقعده إلكترونيًّا عبر حسابه الذي أنشأه في بوابة تقديم القبول الإلكتروني، وفي حال عدم تأكيد القبول فسيتم استبعاده نهائيًّا من القبول في الجامعة، وأن الطلبة الذين يتم قبولهم في رغبة غير مرغوبة لهم، فيجب عليهم تأكيد القبول إلكترونيًّا في حال أرادوا أن يتم قبولهم، أو أن يستمروا في المنافسة على ترقية القبول في الدفعة اللاحقة في حال توفر مقاعد شاغرة، لأنه في حال عدم التأكيد فإنه سيتم الاستبعاد نهائيًّا من القبول في الجامعة.

وأكد الدكتور الفريدان على ألا يكون لدى الطلبة المقبولين في الجامعة قبول في جامعتين في وقت واحد، أي يجب عليه إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، فسيتم إلغاء قبوله نهائيًّا من الجامعة، كما أن عدم تأكيد قبول الطالب أو الطالبة يعني أن طلب قبولهما في الجامعة ملغي نهائيًّا للسنة الحالية، مشيرًا إلى أن سوف تكون ترقية الرغبات إلكترونياً للمتقدم في مرحلة القبول الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة في حال توفر مقاعد شاغرة، موضحًا أن مرحلة القبول الإلكتروني تعني أن الطالب سوف يتابع عملية ترقية القبول خلال مراحل إعلان دفعات القبول.

أما بالنسبة للطلبة الذين قبلوا في كليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية هم مرشحون للقبول ولا يعد قبولهم نهائيًّا حتى يجتازوا المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهم هما أو لأحدهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة المذكورة أعلاه، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحيّة من دون الرجوع إلى صاحب طلب القبول، لافتاً إلى أنه على الطلبة الذين تم قبولهم في الدفعة الأولى أو الثانية في إحدى الكليات الصحية، وأنهوا المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي بأنهم لا يحتاجون إلى إعادة المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي.

وأضاف عميد القبول والتسجيل بالجامعة أن تعليمات إجراء المقابلة الشخصية والكشف الطبي للمرشحين في الدفعة الثالثة بالقبول لكليات الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية للطلاب والطالبات تتضمن أن يكون جميع الطلبة المرشحين بالقبول بالدفعة الثالثة في كلية الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية الذهاب أولا لمقر المقابلة الشخصية، وعليهم إحضار أصل بطاقة الأحوال المدنية للطلاب والطالبات أو جواز السفر للطالبات اللاتي لا يملكن بطاقة الأحوال المدنية على أن يكون جواز السفر خاص بالطالبة فقط.

فيما سيكون إجراء المقابلة الشخصية للطلاب بمبنى عمادة القبول والتسجيل مبنى رقم 1 في المدينة الجامعية، أما الطالبات فسيتم إجراء المقابلة الشخصية لهن في مبنى رقم 46 في القاعة رقم 1033 بالقرب من بوابة مدخل الطالبات رقم 4، وتم تحديد موعد المقابلات أيام 5 ، 10 ، 12 من شهر ذو القعدة الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وسوف تقوم لجنة المقابلة الشخصية بتسليم الطالب أو الطالبة الكشف الطبي، ثم يقومان بالذهاب مباشرة إلى مجمع العيادات الطبية داخل الجامعة لإجراء الكشف الطبي، مع التأكيد على أن الجامعة لا تسمح بإجراء الكشف الطبي خارجها سواء في المستشفيات الحكومية أم الخاصة، علمًا بأن دوام مجمع العيادات الطبية يبدأ من الساعة 8 صباحًا، وذلك طوال الأسبوع من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.