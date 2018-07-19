بالصور.. بعد مساندتها له بالمونديال.. مودريتيش يفاجئ زوجته برسالة رومانسية بعيد ميلادها

ترجمة. نرمين سليمان(صدى):

فاجأ لوكا مودريتش 32 عامًا، لاعب المنتخب الكرواتي وأفضل لاعب في كأس العالم في روسيا، زوجته؛ برسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها قائلًا: ” أنتِ لي كل شيء ” .

وساندت زوجة مودريتش زوجها خلال مشوار منتخب بلاده بمونديال روسيا؛ حيث رافقته زوجته وابنه إيفان 8 سنوات، وابنته إيمي 5 سنوات، وابنته صوفيا تسعة أشهر؛ حيث حضرت زوجته برفقة طفليها الأكبر جميع مباريات المنتخب الكرواتي، وعادوا معه إلى بلاده في نفس اليوم، وذلك للوقوف بجانب مودريتش أثناء تحقيق حلمه.

والتقى مودريتش بزوجته البالغة من العمر 36 عامًا قبل 13 عامًا حينما كان عمره 19 عامًا، وكان أحد مقاهي زغرب رافنغاما، بالقرب من ملعب دينامو، هو مكان اللقاء الأول الذي جمع الزوجين؛ فيما كانت زوجته من أشد للعبه؛ لتسدي له النصائح عن مواطن الضعف والقوة باللعبة وتبدأ معه أولى خطوات النجاح والتألق ليصبح مودريتش أول كرواتي يفوز بالكرة الذهبية في التاريخ.

وتزوج مودريتش منذ عام 2010؛ فيما يعيش في إسبانيا؛ حيث انتقل عندما بدأ اللعب لنادي ريال مدريد، ولم تتركه زوجته يكمل المسير بمفرده فذهبت معه إلى إسبانيا لتشجيعه على تحقيق حلمه.