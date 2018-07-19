قتيل و8 إصابات.. حفل خطوبة يتحول إلى مجزرة بخميس مشيط
تحول حفل خطوبة بمحافظة خميس مشيط، أمس الأربعاء، إلى مجزرة بالأسلحة البيضاء؛ حيث تحقق الأجهزة الأمنية في وقوع مشاجرة جماعية، بين عدد من الأشخاص بإحدى الاستراحات وقت الاحتفال بمناسبة خطوبة.
ونتج عن الواقعة، مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، ومنهم إصابات بالغة وحرجة؛ فيما كشفت التفاصيل عن وقوع خلاف بإحدى الاستراحات بمحافظة خميس مشيط، وأنه قبل استقبال الضيوف لهذه المناسبة حدث خلاف بين عدد من الأشخاص.
وتطور الأمر، ليصل إلى استخدام الأسلحة البيضاء ” خنجر ” ، فطعن عدد منهم مما أدى لمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، بعضهم إصابته خطيرة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
طلال[ عدد التعليقات: 2074 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 😱
ماجد[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 21 دقيقة
كان ينبغي ان تتدخل الشرطه في اسرع وقت قبل حدوث كل ذلك
عمار[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يرحم من مات ويغفرله ويجعل مثواه الجنه ويتم شفاء المصابين يااارب