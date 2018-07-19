قتيل و8 إصابات.. حفل خطوبة يتحول إلى مجزرة بخميس مشيط

أبها(صدى):

تحول حفل خطوبة بمحافظة خميس مشيط، أمس الأربعاء، إلى مجزرة بالأسلحة البيضاء؛ حيث تحقق الأجهزة الأمنية في وقوع مشاجرة جماعية، بين عدد من الأشخاص بإحدى الاستراحات وقت الاحتفال بمناسبة خطوبة.

ونتج عن الواقعة، مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، ومنهم إصابات بالغة وحرجة؛ فيما كشفت التفاصيل عن وقوع خلاف بإحدى الاستراحات بمحافظة خميس مشيط، وأنه قبل استقبال الضيوف لهذه المناسبة حدث خلاف بين عدد من الأشخاص.

وتطور الأمر، ليصل إلى استخدام الأسلحة البيضاء ” خنجر ” ، فطعن عدد منهم مما أدى لمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، بعضهم إصابته خطيرة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.