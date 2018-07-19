ضبط كمية كبيرة من خيار البحر المحظور صيده بأملج

نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في أملج، من ضبط كمية كبيرة من خيار البحر المحظور صيده مع أحد الصيادين، بجزيرة ” أبو لاحق ” التابعة للمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح خالد الشايع، مدير عام إدارة المصايد البحرية في الوزارة المهندس، أن الفِرَق التفتيشية عثرت أيضًا مع الصياد المخالف، على عدد من وسائل الصيد الممنوعة الخاصة بصيد خيار البحر، وتم تحرير مخالفة وغرامة مالية بحقه.

وعن سبب منع صيد خيار البحر وجمع الأصداف والإسفنج والقواقع البحرية، أبان ” الشايع ” أنه يتم منع ذلك لما له أثر سلبي على التوازن التوازن البيئي للأحياء البحرية، خاصة المهددة بالأنقراض.

وأكد ” الشايع ” أنه في حالة عدم التقيد بتحذيرات الوزارة؛ سيكون المخالف عُرضةً لغرامات مالية كبيرة وعقوبة قد تصل إلى النيابة العامة والسجن.