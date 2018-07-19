دودج دورانجو GT 2019 تأتي بمقدمة وغطاء محرك بوحي SRT

لندن(صدى):

تستمر دودج دورانجو في الخدمة, وتحتفل بالعام الثامن في الجيل الحالي لها ، والسيارة متعددة الاستخدامات بثلاثة صفوف من المقاعد تم تطويرها كموديل 2019 بملامح تصميم جديدة في الداخل والخارج في نسخ GT وSRT . والنسخ الخمسة السابقة من السيارة تتنتقل الي الموديل الجديد كما هي وتشمل SXTT وGT وسيتاديل وRT وSRT ، ولكن مع خيارات التخصيص المختلفة للسيارة فلا يوجد نقص في الراغبين في شرائها.

وتأتي النسخة القياسية من السيارة SXT بأقل التحديثات وتعتمد على محرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر بقوة 295 حصان وعزم دوران 352 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ومن ضمن التجهيزات الجديدة في موديل 2019 من السيارة المقاعد الجلدية ومقاعد قياسية لخمسة ركاب.

أما GT فحصلت على تحديثات عديدة تشمل مصابيح ضباب ليد من نسخ RT وSRT مع غطاء محرك عالي الاداء SRT وفرش قماشي للمقاعد مع عجلات 20 بوصة كما تأتي السيارة بمحرك بنتاستار سعة 3.6 لتر V6. أما نسخة سيتادل فتأتي بنفس المحرك السابق بجانب محرك V8 هيمي سعة 5.7 لتر بقوة 360 حصان وعزم دوران 488 لتر وتوفر للسيارة نظام هارمان كاردون الصوتي من 19 سماعة.

أما نسخة RT فتأتي بمحرك 5.7 لتر هيمي V8 وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعاتت مع فرش جلدي سبيا للمقاعد ونظام صوتي هارمان كاردون من 19 سماعة بقوة 825 واط. اما موديلات SRT فتأتي بمحرك V8 هيمي بقوة 475 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر وزودت السيارة بمكابح بريمبو عالية الأداء ونظام صوتي هارمان كاردون من 19 سماعة بقوة 825 واط وعجلات 20 بوصة . ويبدأ سعر دودج دورانجو SRT بسعر يبدأ من 29.995 ألف دولار .