الأهلي يسعى لإلحاق السومة بمعسكر النمسا
أكدت مصادر، أن إدارة الأهلي تحاول الحصول على تأشيرة دخول للسوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ ليتمكن من اللحاق بمعسكر الفريق بالنمسا.
وأوضحت أن إمكانية تحصل عمر السومة على ” الشنجن ” لن تتضح قبل منتصف الأسبوع المقبل.
ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في الوقت الذي استطاع فيه صافي الزقرتي، المهاجم الصاعد، المغادرة أمس إلى مدينة فيينا النمساوية بعد حصوله على تأشيرة الدخول.
طلال[ عدد التعليقات: 2074 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأهلي وبس 💪💪💪
ماجد[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله معهم ويوفقهم دائما 🙌
همس[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 2 ساعتين
😍😍😍😍😍