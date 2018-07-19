الأهلي يسعى لإلحاق السومة بمعسكر النمسا

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن إدارة الأهلي تحاول الحصول على تأشيرة دخول للسوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ ليتمكن من اللحاق بمعسكر الفريق بالنمسا.

وأوضحت أن إمكانية تحصل عمر السومة على ” الشنجن ” لن تتضح قبل منتصف الأسبوع المقبل.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في الوقت الذي استطاع فيه صافي الزقرتي، المهاجم الصاعد، المغادرة أمس إلى مدينة فيينا النمساوية بعد حصوله على تأشيرة الدخول.