وفاة عروسين غرقا.. والسبب تهور سائق الزفة

القاهرة(صدى):

لاقى عروسين مصرعهما غرقًا بمحافظة البحيرة في مصر، وذلك بعد سقوط سيارة الزفة الخاصة بهما بإحدى الترع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء؛ حتى تم العثور على جثتيهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وعن تفاصيل الحادثة، فإن سائق سيارة الزفة، أراد القيام بألعاب وحركات استعراضیة مفاجئة بالسیارة لإسعاد العروسین، قبل أن یفقد السیطرة على عجلة القیادة ویسقط في إحدى الترع.

يُذكر أن النيابة العامة أصدرت تصريحًا بدفن جثث العروسين والفتاتين الأخرين الذي تم العثور عليهم، مع التحفظ على السائق؛ للتحقيق معه في الواقعة.