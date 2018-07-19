نوبل تقدم M500 الجديدة بقوة 550 حصان

لندن(صدى):

كشفت شركة نوبل خلال مهرجان جودوود للسيارات عن موديل قياسي جديد للشركة وهو M500 المزود بمحرك V6 فورد ايكوبوست سعة 3.5 لتر بشاحنين توربينيين والمستعار من موديلات فورد GT وF-150 بقوة 550 حصان مقارنة بقوة 650 حصان من المحرك 4.4 لتر في موديل M600.

وحصلت السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك DSG ينقل القوة للعجلات الخلفية للسيارة وليميزها عن موديل M600 الذي يأتي بناقل حركة مانيوال. والسيارة الجديدة لاتزال في مراحل التطوير المبكرة والنسخة التي قدمت في جودوود سيارة كاملة الحجم ولكن بدون أية تجهيزات داخلية وبالتالي فهي نسخة تمثل هيكل خارجي فقط غير قابل للحركة.

ويتوقع أن يبلغ سعر السيارة الجديدة 396.550 ألف دولار وستركز على القابلية للاستخدام اليومي والجوانب العملية والراحة فيما ستعتمد السيارة على الألياف الزجاجية في هيكلها كما أنها حجمها الصغير سيجعلها تقريباً في نفس وزن M600 بواقع 1250 كجم.

وبالنسبة للتصميم, فهو يمثل انتقال وخطوة جديدة لنوبل مع انتهاء عهد التصميم المسطح للسيارات بتواجد لمسات خاصة تذكرنا بالمنافسين لسيارات نوبل وتظهر اللمسات في منحنيات حول الأبواب وبروزات خاصة حول قوائم C .