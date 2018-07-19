أسعار النفط تهبط وسط إنتاج أمريكي قياسي

وزاد الإنتاج نحو مليون برميل يوميا منذ نوفمبر تشرين الثاني بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري وقالت ريستاد إنرجي إن من المرجح زيادة الإنتاج أكثر قريبا.