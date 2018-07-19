تحديد هوية المشتبه بهم في قضية تسميم العميل الروسي

لندن(صدى):

كشفت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن الشرطة البريطانية حددت هوية المشتبه بهم المسؤولين عن الهجوم على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب نوفيتشوك، ومحاولة قتله.

وأوضحت، أن عدة مواطنين روس تورطوا في محاولة القتل، حيث أنه تم التأكد من هويتهم عبر مطابقة صور الكاميرات الأمنية بسجلات الأشخاص الذين دخلوا البلاد في ذلك الوقت، وذلك بحسب مصدر لديه صلة بالتحقيقات؛ فيما تتهم بريطانيا روسيا بأنها المسؤولة عن الهجوم، وهو ما تنفيه موسكو.

ومن الجدير بالذكر، إنه عثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي في سالزبري، على بعد 10 كيلومترًا من اميزبري في مارس الماضي، بعدما تم تسميمها بغاز نوفيتشوك، فيما تم تعافيهما بعد فترة من العلاج.