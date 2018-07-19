فريق طبي متخصص يقوم بإستئصال وعلاج عدد من الأورام النسائية الخبيثة

جازان(صدى):

استطاع الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد ومن خلال برنامج” الطبيب الزائر ” بجازان وبالتعاون مع مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر على مدى الثلاثة أسابيع الماضية من إجراء عدد من عمليات الأورام النسائية سواءً لحالات تم تشخيصها مسبقاً أو لحالات بإنتظار الجراحة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي .

كما قام الفريق بتقييم عدداً من الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة لها .

وقد أبدى الفريق الطبي سعادته ببدء مثل هذه العمليات بالمنطقة مما يُجنّب المرضى عناء السفر للمستشفيات ومراكز الأورام المتخصصة في المناطق الأخرى كما قام الفريق الزائر بعقد عدة محاضرات لأطباء القسم لإطلاعهم على اخر التطورات الطبية .