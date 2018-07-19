مستغلا وقت الصلاة.. أب يعاشر طفلته حتى تحمل منه

بيروت(صدى):

أصبحت حالات اغتصاب الآباء لبناتهم ليست بالجديدة على المجتمعات، فمع كل يوم جديد تخرج علينا قصة لم تختلف تفاصيلها كثيرًا عن سابقها، حيث يشتهي الأب ابنته ويقيم علاقة زوجية معها مستغلًا سلطته عليها.

وفي حالة هذا اليوم، حول أب طفلته البريئة التي لم تبلغ الثانية عشرة بعد إلى امرأة حامل في طفله وشقيقها في الوقت ذاته، حيث اعتدى المدعو” أحمد.ع ” في منطقة جبل لبنان على طفلته مستعملًا سلطته الأبوية عليها وفجر كبته الجنسي فيها لأكثر من مرة.

وأوضح قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي تفاصيل القضية، لافتًا إلى أن الوالد اتخذ من دكانه مكانًا لإقامة علاقة مع ابنته في كل يوم جمعة، حيث كان يقفل باب المحل بإحكام وقت صلاة الجمعة ويحتجز ابنته في الداخل متظاهرًا بأنه ذاهب للصلاة ولكنه يقيم علاقة معها وعندما ينتهي يخرج من النافذة ويعاود الدخول إلى المحل من الباب الرئيسي ليبدو وكأنّه آتيًا من الصلاة.

وأَضاف أنه عندما حملت ابنته منه وكشفت أمره أمام الجميع، اتهمها بإقامة علاقة جنسية مع أحد الشباب، وتم إخضاع الفتاة والجنين الذي أجهضته إلى فحص الحمض النووي والذي أُثبت أن الأم والجنين من أب واحد وهو والدها ” أحمد. ع “.

كما أشار إلى أنه بمواجهة المتهم بنتيجة الفحوصات اعترف بإقدامه على مجامعتها وفضّ بكارتها، مضيفًا أنه طالب في قراره الظني تطبيق عقوبة الأشغال الشاقة حتى 10 سنوات للوالد وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات.