جامعة الجوف تقبل جميع الطلاب المتقدمين من المنطقة

حسين العلي(صدى):

هنّأ معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري جميع الطلبة المقبولين في الجامعة للعام الجامعي 39 / 40 هـ، معبراً عن فرحته بهم ولهم بمناسبة دخولهم في مرحلة جديدة من حياتهم، سيمرون خلالها بالكثير من العمليات التعليمية والبرامج والأنشطة التي تنمي قدراتهم وتؤهلهم لسوق العمل، مؤكداً بأن الجامعة قد قبلت جميع الطلاب المتقدمين من منطقة الجوف، وفقاً لآلية وإجراءات القبول المعلنة مسبقاً.

ووجه الدكتور البشري رسالة إلى الطلبة المقبولين على غير الرغبات الأولى، بأن هذه ليست نهاية المطاف، بل عليهم الجد والمثابرة وإثبات أنفسهم ومن ثم يمكنهم التحويل إلى الأقسام التي يرغبون بها متى ما سنحت الفرصة لذلك، واستوفوا الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الجامعة حاولت قدر المستطاع تلبية جميع رغبات المتقدمين لكن القبول تم إلكترونياً بالكامل، ودون أن تتسلم الجامعة أي ملفات ورقية من المتقدمين.

جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج القبول النهائية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 39 / 40 هـ، حيث رفع الدكتور البشري بالغ الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يشهده قطاع التعليم بالمملكة من دعم كبير، رفع مستوى الطموحات والتطلعات، كما رفع شكره لسمو الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة الجوف على متابعته الدائمة لشؤون الجامعة ودعمه لها، ولمعالي وزير التعليم نظير جهوده المتواصلة في تطوير العمل بالجامعة وإكمال مسيرتها.

وكان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بندر الشمري قد أعلن أثناء المؤتمر النتائج العامة والنهائية لعمليات التقديم والقبول بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، حيث بلغ إجمالي المتقدمين (11573)، منهم (5699) طالبة و (5874) طالب، وتم قبول (7386) طالبةً وطالب في جميع كليات وأقسام الجامعة، كانت نسبة الطالبات المقبولات منهم (52%) بإجمالي (3866) طالبة، فيما جاءت نسبة الطلاب المقبولين نهائياً (48%) بإجمالي (3520) طالباً.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بأن نسبة المقبولين من خريجي الثانوية العامة بمنطقة الجوف قد اكتملت 100%، حيث تقدم للجامعة (5490) طالبةً وطالباً تم قبولهم بالكامل، موزعين على التخصصات العلمية بالجامعة وفقاً لإجراءات القبول بالجامعة، التي تعتمد على المعدلات المرتفعة وعدد المقاعد المتاحة لكل تخصص، مضيفاً بأن نسبة المقبولين على الرغبات الثلاث الأولى من خريجي مدارس منطقة الجوف قد بلغت (95%) منهم حيث نالت الرغبة الأولى (68%) بواقع (3708)، والرغبة الثانية (21%) بواقع (1166)، والرغبة الثالثة (6%) بواقع (310)، فيما تم قبول (306) بناءً على بقية الرغبات.

وحول توزيع المقبولين على فروع الجامعة، أوضح الدكتور بندر الشمري بأن عدد الطلاب المقبولين في كليات سكاكا قد بلغ (2061) طالباً بما نسبته (28%)، فيما بلغ عدد الطالبات في كليات سكاكا (1918) طالبة، بما نسبته (26%)، مضيفاً بأن مجموع الطلبة المقبولين في كليات محافظة القريات بلغ (2207)، منهم (919) في كليات البنين بنسبة (13%)، و (1288) في كليات البنات بنسبة (17%)، أما فرع الجامعة بمحافظة طبرجل فقد نال قبول ما مجموعه (1200) من المتقدمين، منهم (540) في كليات البنين بنسبة (7%)، و (660) في كليات البنين بنسبة (9%) من إجمالي المتقدمين.

وأخيراً، أوضح عميد القبول والتسجيل بأن مجموع المقبولين من خارج منطقة الجوف قد بلغ (1886) بنسبة (26%) من إجمالي عدد المتقدمين.

وقد أجاب مدير الجامعة وعميد القبول على تساؤلات الحضور حول القبول، وعدد من الموضوعات التي تهم مستقبل طلبة الجامعة.

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد أرسلت نتائج القبول إلى جميع الطلبة المقبولين على جوالاتهم، ودعتهم لتثبيت القبول عبر البوابة الإلكترونية، ليتم إرسال الأرقام الجامعية إليهم، والتواصل معهم في جميع العمليات الأكاديمية اللازمة.