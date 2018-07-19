” كيكي ” موضة عالمية جنونية تصل إلى الخليج

أماني الغامدي(صدى):

تخرج لنا كل فترة عادة جديدة أو شيء يعلق عليه الجميع يصبح حديث الساعة، سواء كان تصريحات من قبل بعض الأشخاص أو أحداث عالمية أو أغاني مثل الأغنية الإسبانية ” ديسباسيتو “.

وعلى غرار أغنية ” ديسباسيتو ” التي حصلت على تفاعل عربي كبير جدًا خلال فترة عرضها، ظهر الآن تحدي جديد على أفضل رقصة على الأغنية الأجنبية ” كيكي “، والتي وصفها البعض بالموضة، ولم يقتصر هذا التحدي على الحدود الغربية فقط بل وصل إلى الخليج أيضًا.

” كيكي ” موضة جنونية ضربت العالم خلال اليومين الماضيين حتى وصلت إلى الخليج، وأصبح الجميع يتداولون أغنية ” kiki ..Do uou love me ” مع تحدي الرقصة الجنونية الخاصة بها والتي تعتمد على توقف المركبة للرقص ومن ثم السير ببطء مع الإيقاع.

وتصدر وسم ” كيكي ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وسط آلاف التغريدات من المواطنين والأشقاء الخليجين الحاملة فيديوهات الرقص على هذه الأغنية في شوارع الخليج، والتي ظهرت كتحدي على أفضل رقصة.

ولكن في المقابل، لم يقلد الجميع هذه الموضة الجنونية وأنهالت الانتقادات على كل من يقلدها لما بها من خطورة على حياة الأشخاص، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة.

#كيكي