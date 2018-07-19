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بالفيديو.. أليسون بيكر يصل مقر ليفربول لإجراء الفحوصات الطبية

بالفيديو.. أليسون بيكر يصل مقر ليفربول لإجراء الفحوصات الطبية
طلال الغامدي(صدى):

وصل الحارس البرازيلي أليسون بيكر، اليوم الخميس، إلى مقر نادي ليفربول الإنجليزي لإجراء الفحوصات الطبية؛ تمهيدًا لتوقيع العقد الرسمي مع الفريق.

وكان اللاعب البرازيلي قد وصل إلى إنجلترا عبر مطار كامبينو، الليلة الماضية؛ فيما سيتم إتمام التعاقد معه مقابل 66 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 75 مليون يورو ليصبح أغلى حارس مرمى في العالم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 24 دقيقة

صفقه ممتازه 👏👏👏👏

[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 24 دقيقة

بالتوفييق له يارب 😍😍😍

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